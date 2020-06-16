Burdur'da polisin ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
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Burdur'da polisin ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Burdur'da yaşanan kovalamaca sırasında tekme atarak polis memurunun ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Burdur'da polisin ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
16.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:50

Burdur'da yaşanan kovalamaca sırasında tekme atarak polis memurunun ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekiplerinde görevli polis memuru Selcan Akbaş'ın (27) ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler A.U. (16) ve M.Y. (15), Çocuk Şube Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Y, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.U. ise "memura görevini yaptırmamak" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Kafatasında hasar oluştuğu belirlenen Akbaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polis memuru Selcan Akbaş, dün Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda şüpheli 2 kişiden sorgulama yapmak için kimliklerini istemiş, şüphelilerin kaçması üzerine arkalarından koşan Akbaş kovalamaca sırasında düşmüş ve başını kaldırım taşına çarparak ağır yaralanmıştı. Şüpheliler A.U. ve M.Y. bir başka polis ekibince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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