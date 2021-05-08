Burdur'da pazarcılarda kalan sebzeler Valilikçe ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
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Burdur'da pazarcılarda kalan sebzeler Valilikçe ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Burdur'da pazarcılarda kalan sebzeler Valilikçe ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da pazarcıların elinde kalan 15 ton yaş sebze ve meyvenin Valilikçe satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.

Burdur'da pazarcıların elinde kalan 15 ton yaş sebze ve meyvenin Valilikçe satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Valisi Ali Arslantaş, "tam kapanma" döneminde Burdur'un kent merkezindeki Uzay Çatı kapalı pazar yerinde açılan halk pazarını denetledi.

Arslantaş, pazarın kapanmasının ardından esnafla sohbet ederek, satışla ilgili bilgi aldı.

Vali Arslantaş, mevsimsel sıcaklık nedeniyle tarımsal ürünlerin zayi olmaması için pazar esnafının elinde kalan tüm sebze ve meyvenin satın alınması talimatını verdi.

Valilikçe satın alınan yaklaşık 15 ton yaş sebze ve meyvenin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Denetimde Arslantaş'a Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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