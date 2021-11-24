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Parkta yürüyüş yapan Çinli, 'sigara içmediği' için bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Parkta yürüyüş yapan Çinli, 'sigara içmediği' için bıçaklandı Burdur'da, mermer işiyle uğraşan Çin uyruklu Wei Liu (49), parkta yürüyüş yaparken kendisinden sigara isteyen Mert A. tarafından 'sigara kullanmadığı' gerekçesiyle bıçaklandı.

BURDUR (İHA) - Parkta yürüyüş yapan Çinli, 'sigara içmediği' için bıçaklandı

BURDUR - Burdur'da, mermer işiyle uğraşan Çin uyruklu Wei Liu (49), parkta yürüyüş yaparken kendisinden sigara isteyen Mert A. tarafından 'sigara kullanmadığı' gerekçesiyle bıçaklandı.

Burdur Güzelleştirme Parkı'nda dün akşam Mert A.(22), iddiaya göre, yürüyüş yapan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu'dan sigara istedi. Çin uyruklu Wei Liu ise sigara içmediğini beyan etti. Bunun üzerine Mert A., Wei Liu'yu bıçakla karın boşluğundan yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Wei Liu, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede ameliyat olan ve yoğun bakım servisinde tedavisi tamamlanan Wei Liu hayati tehlikeyi atlattı ve servise alındı. Polis, Mert A.'yı olaydan hemen sonra yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mert A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Parkta yürüyüş yapan Çinli, 'sigara içmediği' için bıçaklandı

Parkta yürüyüş yapan Çinli, 'sigara içmediği' için bıçaklandı

Parkta yürüyüş yapan Çinli, 'sigara içmediği' için bıçaklandı

Parkta yürüyüş yapan Çinli, 'sigara içmediği' için bıçaklandı

Parkta yürüyüş yapan Çinli, 'sigara içmediği' için bıçaklandı

Parkta yürüyüş yapan Çinli, 'sigara içmediği' için bıçaklandı

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İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan - Son Dakika Haberleri

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