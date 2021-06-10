Burdur'da park ve bahçeler çiçeklerle renklenecek
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Burdur'da park ve bahçeler çiçeklerle renklenecek

Burdur'da park ve bahçeler çiçeklerle renklenecek
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur Belediyesince park, bahçe, refüj ve mezarlıklarında çiçeklendirme çalışması yapıldığı bildirildi.

Burdur Belediyesince park, bahçe, refüj ve mezarlıklarında çiçeklendirme çalışması yapıldığı bildirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında kentin dört bir yanına rengarenk çiçekler dikildi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yaptığı açıklamada, kentti güzelleştirmek adına çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Çiçekleri belediyenin seralarında uygun fiyata ve bol çeşitle ürettiklerini aktaran Ercengiz, "Personelimiz asri mezarlıkta da çiçek dikimini tamamladı. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bucak

Bucak Belediyesince Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan taş kırma ve eleme tesisi inşaatında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal taş kırma ve eleme tesisinde son olarak enerji nakil hatlarının yapıldığını belirtti.

Tesisin kısa zamanda faaliyete geçireceğini anlatan Ünal, "Cadde ve sokaklarımızın üst yapı çalışmalarında en önemli gider kalemlerinden birisini yollarımıza serdiğimiz mucur, kum ve dolgu malzemesi oluşturuyor. Bu tesisle giderlerimizin düşmesini sağlayarak mermer ve taş atıkları ekonomiye kazandırılmış olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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