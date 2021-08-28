Burdur'da pandemi sonrasında nikâh sayısı ikiye katlandı
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Burdur'da pandemi sonrasında nikâh sayısı ikiye katlandı

Burdur'da pandemi sonrasında nikâh sayısı ikiye katlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında nikah ve düğün organizasyonlarında alınan bazı tedbirlerin sona ermesi ve 1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla Burdur'da nikah sayıları geçen yıla oranla ikiye katlandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında nikah ve düğün organizasyonlarında alınan bazı tedbirlerin sona ermesi ve 1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla Burdur'da nikah sayıları geçen yıla oranla ikiye katlandı.

Aşılanmanın hızlanmasıyla, düğün ve salonlarda mesafelide olsa etkinlikler 1 Temmuz'dan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan sonra düğün, davet salonları faaliyetlerine tekrar başladı. Düğün sektörü yeniden hareketlendi. Ertelenen düğünler iki aydır sürüyor.

Burdur'da ise pandemi öncesi Burdur Belediyesi nikah dairesine 2019 yılında Ağustos ayında 65 olan nikah sayısı pandemi sonrasında Ağustos ayında 130'a yükseldi. Burdur Belediyesi Nikah Memuru Kemal Dönmez, "2019 yılı Ağustos ayında 65 olan nikah sayısı bu yıl Haziran ayında 76, Temmuz ayında 108 ve Ağustos ayında ise 130 nikah işlemleri yapıldı" dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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