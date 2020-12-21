Burdur'da Otopazar artık Perşembe günleri kurulacak
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Burdur'da Otopazar artık Perşembe günleri kurulacak

21.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:41
Burdur'da Otopazar artık Perşembe günleri kurulacak

Burdur'da Cumartesi günleri, Uzay Çatı altında kurulan Otopazar, artık Perşembe günleri kurulacak.

Burdur'da Cumartesi günleri, Uzay Çatı altında kurulan Otopazar, artık Perşembe günleri kurulacak. Burdur İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre Uzay Çatı altında Cumartesi günleri kurulan Otopazar, haftasonunu içeren sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı artık Perşembe günleri kurulacak. Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 2 haftadır kurulamayan Otopazar'ın 400'e yakın araca hizmet verdiği öğrenildi.

Ayrıca Otopazar içerisinde maske ve sosyal mesafe uyumuna yönelik tedbirler alınacağı ve girişlerde zabıta ile kolluk kuvvetleri tarafından HES Kodu uygulaması yapılacağı bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:42:42. #1.15#
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