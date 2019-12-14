Burdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

14.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:07

BURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Isparta- Burdur Dağyolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Mustafa Kaya yönetimindeki 32 AAS 011 plakalı otomobil ile Halil İnce yönetimindeki 03 AAJ 636 plakalı otomobil çarpıştı. İnce'nin otomobili, refüje çıkarak durdu. Kazada Mustafa Kaya ve Halil İnce ile yanında bulunan Mehtap İnce, Mehmet İnce ve Müge İnce yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA