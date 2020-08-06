Burdur'da otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı BURDUR'un Bucak ilçesinde, otomobil ve traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde, otomobil ve traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Antalya- Burdur yolunun Boğazköy yakınlarında meydana geldi. Hayri Batur yönetimindeki 48 GL 707 plakalı traktörle aynı yöne giden Yusuf Öztürk'ün kullandığı 07 EGB 04 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör, şarampole yuvarlanarak ters dönerken, otomobil ise yaklaşık 300 metre sonra durdu. Kazada traktör sürücüsü Hayri Batur, otomobil sürücüsü Yusuf Öztürk ve aracında bulunan Ümmü Gülsüm Öztürk ile Medine Atasayar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA