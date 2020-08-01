Burdur'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Burdur'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
01.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 01.08.2020 21:04
Burdur'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet Sait Demir idaresindeki 34 KE 0643 plakalı otomobil, Burdur-Karamanlı kara yolu Çallıca köyü kavşağında, İ.U'nun (16) kullandığı 15 AAR 756 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü İ.U. ile motosiklette bulunan F.D, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA