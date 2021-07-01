OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI

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BURDUR'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

BURDUR'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Burdur- Antalya karayolu Erenardıç mevkiinde meydana gelen kazada Burdur'dan Antalya yönüne giden Nazım Bahşi yönetimindeki 07 AOB 92 plakalı otomobil aynı yönde seyreden Hüseyin Aksu yönetimindeki mobilya yüklü 20 V 1924 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kamyonet yan yatarak sürüklendi.

Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada aynı araçtaki Ferhat Özbengi ile kamyonet sürücüsü Hüseyin Kural ile kamyonette bulunan Nuray Altınkurt ve Seval Karakoç yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Burdur ve Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının ciddi olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı