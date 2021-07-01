OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

BURDUR'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Burdur- Antalya karayolu Erenardıç mevkiinde meydana gelen kazada Burdur'dan Antalya yönüne giden Nazım Bahşi yönetimindeki 07 AOB 92 plakalı otomobil aynı yönde seyreden Hüseyin Aksu yönetimindeki mobilya yüklü 20 V 1924 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kamyonet yan yatarak sürüklendi.

Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada aynı araçtaki Ferhat Özbengi ile kamyonet sürücüsü Hüseyin Kural ile kamyonette bulunan Nuray Altınkurt ve Seval Karakoç yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Burdur ve Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının ciddi olmadığı belirtildi.

OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI
OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI
OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI
OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI
OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI
OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI
OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI
OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI
OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI
OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI
OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Şener Şen Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Arda Turan Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 23:40:33. #1.15#

title