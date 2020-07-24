Burdur'da otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Burdur'da otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Burdur'da park halindeki otomobile çarpan araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Burdur'da otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
24.07.2020 21:45 | Son Güncelleme: 24.07.2020 22:04

Burdur'da park halindeki otomobile çarpan araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dilek Uğurbaş (35) yönetimindeki 15 AR 530 plakalı otomobil, Kışla Caddesi'nde park halindeki 15 AYY 260 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada aracında sıkışan Uğurbaş, itfaiye ekiplerin yarım saatlik çalışması sonrası kurtarıldı.

Uğurbaş, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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