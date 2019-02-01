Burdur'da Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Burdur- Antalya yolu üzerindeki Söğüt beldesi yakınlarında meydana geldi. Denizli yönünden Antalya'ya seyreden Ulaş Karaman (40) yönetimindeki 39-TZ-DR yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Ulaş Karaman ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Turgut (43), Gülnur Arıkan Karataş (34), Gönül Turgut (40), Zekiye Tekkoyun (35) ve Elif Zehra Karataş (3) hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen saglık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Burdur

Kaynak: DHA