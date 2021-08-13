Burdur'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
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Burdur'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Burdur'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur-Fethiye karayolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Burdur-Fethiye karayolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Burdur-Fethiye karayolu Karaçal köyü yakınlarında meydana geldi. 06 FP 6906 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Nihal Y., Karaçal köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı şarampole devrildi. Kazayı gören diğer araç şoförleri, 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve Burdur İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nihal Y. ile araçta bulunan Cemal Y., Efsa Y., Ali Y., Şakire Y. ve Ali Y., Sıddıka Fırat (88), yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sıddıka Fırat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - BURDUR

Burdur'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
Burdur'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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