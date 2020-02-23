Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

23.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:34

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Gülsün Evcil (43) idaresindeki 15 SK 724 plakalı otomobil, Düğer köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Mustafa Ali (85) ve Ümmü Evcil (79), Ümmü Sude (12) ve Sümeyra Yılmaz (18) yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ümmü Evcil'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA