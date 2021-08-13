Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
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Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Çoban - Haberler | Güncel

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Nihal Yandım idaresindeki 06 FP 6906 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Karaçal köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Sıddıka Fırat (88), Cemal, Efsa, Ali, Şakire ve Ali Yağız Yandım yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sıddıka Fırat, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

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