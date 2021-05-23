Burdur'da otomobil iş makinesine çarptı: 2 yaralı
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Burdur'da otomobil iş makinesine çarptı: 2 yaralı

Burdur'da otomobil iş makinesine çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bucak ilçesinde otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bucak ilçesinde otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bucak Eski Hastane mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 07 CPZ 11 plakalı otomobil, çimento tankerli iş makinesine çarptı. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURDUR

Burdur'da otomobil iş makinesine çarptı: 2 yaralı
Burdur'da otomobil iş makinesine çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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