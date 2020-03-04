Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1ölü, 4 yaralı
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Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1ölü, 4 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

04.03.2020 01:38 | Son Güncelleme: 04.03.2020 01:56
Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1ölü, 4 yaralı

'un ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Murat Sağlık idaresindeki 15 AAT 796 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Kargı köyü yakınında Abdullah Samur yönetimindeki 07 EH 266 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, Şenol Erdem yaşamını yitirdi, sürücülerin yanı sıra kamyonda bulunan Gökhan Aksuz ve Vedat Akyıldız yaralandı.

Yaralılar, Antalya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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