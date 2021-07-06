BURDUR'DA OTLUK ALAN YANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURDUR'DA OTLUK ALAN YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da çıkan yangında 50 dönüm kuru otluk alan yandı.

BURDUR'da çıkan yangında 50 dönüm kuru otluk alan yandı.

Burdur merkez eski çöplük yolunda dün saat 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın yaklaşık 50 dönüm kuru otluk alanda etkili oldu. Yangına Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler de müdahale etti. Yangın yandaki ormanlık alana ve Burdur Belediyesi hayvan barınağına sıçramadan söndürüldü.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, Havaların sıcak gitmesi nedeniyle nem oranı da çok az. Kuru otluk alanlar yangına karşı çok hassas. Bu alanlarda vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. En ufak bir rüzgarla bu tür yangınların önüne geçilmesi çok kolay olmuyor. Buralarda yaşayan onlarca canlı maalesef telef oluyor dedi.

BURDUR'DA OTLUK ALAN YANDI
BURDUR'DA OTLUK ALAN YANDI
BURDUR'DA OTLUK ALAN YANDI
BURDUR'DA OTLUK ALAN YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Salda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çekti
Salda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çekti
Esenyurt'ta ilginç anlar! Komşu binaları yanarken saç kestiler
Esenyurt'ta ilginç anlar! Komşu binaları yanarken saç kestiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Müslüm Gürses Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Erol Bulut Burak Elmas Abdullah Avcı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BURDUR'DA OTLUK ALAN YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 10:42:07. #1.16#

title