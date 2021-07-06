BURDUR'DA OTLUK ALAN YANDI

BURDUR'da çıkan yangında 50 dönüm kuru otluk alan yandı.

BURDUR'da çıkan yangında 50 dönüm kuru otluk alan yandı.

Burdur merkez eski çöplük yolunda dün saat 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın yaklaşık 50 dönüm kuru otluk alanda etkili oldu. Yangına Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler de müdahale etti. Yangın yandaki ormanlık alana ve Burdur Belediyesi hayvan barınağına sıçramadan söndürüldü.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, Havaların sıcak gitmesi nedeniyle nem oranı da çok az. Kuru otluk alanlar yangına karşı çok hassas. Bu alanlarda vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. En ufak bir rüzgarla bu tür yangınların önüne geçilmesi çok kolay olmuyor. Buralarda yaşayan onlarca canlı maalesef telef oluyor dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı