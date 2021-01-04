Burdur'da ormanlık alanda ölü bulunan kadının cenazesi defnedildi

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulunan kadının cenazesi Isparta'da toprağa verildi.

Kayıp olarak aranan ve ormanlık alanda ölü bulunan Gülsüm Doğan'ın (31) cenazesi, hipotermi şüphesiyle Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burada ön otopsisi tamamlanan Doğan'ın cenazesi ailesine teslim edildi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ise doku örnekleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Doğan'ın cenazesi Isparta'nın Gelendost ilçesindeki Çaltı köyünde defnedildi.

Öte yandan annesi Ayşe Doğan'ın da zihinsel engelli olduğu, Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünce bir bakım merkezine yerleştirileceği bildirildi.

Son olarak 22 Aralık 2020'de kent merkezi ve Gökçay mesire alanında görülen Gülsüm Doğan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, kadının bulunması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Ailenin başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri Kirazlıdere mevkisinde drone, iz takip ve kadavra köpekleriyle arama yapmış ve Doğan'ın cesedi Ağlasun'da ormanlık alanda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen