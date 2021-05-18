BURDUR'DA ORMAN YANGINI
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BURDUR'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'un Bucak ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale başlatıldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü Karacaören baraj gölü kıyısında saat 18.00 sıralarında kızılçam ormanında yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangına Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bucak ve Isparta orman işletme müdürlüklerinden gönderilen arazözler, Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri ve bölge halkı müdahaleye başladı. Yangının yayılmasını engellemek üzere bölgeye yangın söndürme helikopteri de istendi.

Bucak Orman İşletme Müdürü Mustafa Ersoy, yangına Bucak Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini, şu ana kadar 3-4 dönümlük kızılçam ormanın yandığını belirtti.

BURDUR'DA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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