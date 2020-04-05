Burdur'da orman yangını
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Burdur'da orman yangını

Burdur'da orman yangınıBURDUR'un Kemer ilçesinde çıkan orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü.

05.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:09
Burdur'da orman yangını

Burdur'da orman yangını

BURDUR'un Kemer ilçesinde çıkan orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü.

Burdur'un Kemer ilçesi Akören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına Burdur Orman Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleriyle çevre ilçelerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek verdi.

Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanılan yangında 50 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Burdur'da orman yangını

Kaynak: DHA

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Burdur'da orman yangını
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