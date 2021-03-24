Burdur'da onlarca litre kaçak içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Burdur'da onlarca litre kaçak içki ele geçirildi

24.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:14
Burdur'da onlarca litre kaçak içki ele geçirildi

Burdur'da 3 ev, 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramada 47 litre kaçak içki ile kaçak içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Burdur'da 3 ev, 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramada 47 litre kaçak içki ile kaçak içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Burdur'da bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 3 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araca operasyon düzenledi. Yapılan aramada pet şişeler içerisinde 31 litre ev yapımı içki, 10 litre etil alkol ile kaçak içki yapımında kullanılan 2 adet alkol kontrol test aparatı, 4 şişe aroma kiti ve doldurulmaya hazır 23 boş alkol şişesi ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak S.C., F.E.T ve S.K. isimli şahıslar göz altına alındı. Şüpheliler, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapılarak ifadelerinin ardından Savcılık kararıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Ersun Yanal Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burdur'da onlarca litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 17:18:42. #1.14#
title