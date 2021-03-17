Burdur'da "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı resim ve kompozisyon yarışması
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Burdur'da "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı resim ve kompozisyon yarışması

17.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:56
Burdur'da

Burdur Müftülüğünce, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Burdur Müftülüğünce, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca genç nesillerin İstiklal Marşı'nı ve Mehmet Akif Ersoy'u daha iyi anlamaları ve tanımaları için farkındalık oluşturmak amacıyla lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında Burdur'da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Resimde birinci olan Hüseyin Türker Ortaokulu öğrencisi Emre Altınışık ve kompozisyon birincisi Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Naz Sevim, hediyelerini Burdur Müftüsü Enver Türkmen'den aldı.

Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin yarışmaya ilgi gösterdiğini belirterek, "Gençleri tarihleriyle barışık ve tarihlerini bilerek geleceğe hazırlamak için ödüllendirdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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