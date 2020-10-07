Burdur'da 'Okulum Temiz Belgesi' töreni
Burdur'da 'Okulum Temiz Belgesi' almaya hak kazanan 38 ilk ve orta dereceli okula belgeleri törenle verildi.
Burdur'da 'Okulum Temiz Belgesi' almaya hak kazanan 38 ilk ve orta dereceli okula belgeleri törenle verildi.Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'Okulum Temiz Projesi' kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü gereğince, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla Okulum Temiz Belgesi'ni almaya hak kazanan okullara belgeleri Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen törenle İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından verildi.Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, pandemi döneminde hem milli eğitim camiası hem de ülke olarak olağanüstü bir dönem yaşandığını, uzaktan eğitime Burdur'un çok hızlı bir şekilde adapte olduğunu söyledi. Çay, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve Türk Standartları Enstitüsü'nün iş birliği içerisinde 'Okulum Temiz Belgesi' almanın ne kadar önemli olduğunu toplantılarımızda dile getirmiş, bu belgenin hem bizlere hem de velilerimize bir güven telkin etmek etmesi adına önemli olduğunu söylemiştik. Bu sebepten dolayı bu süreçte öğrencilerimizin hijyen standartlarına uygun bir şekilde eğitim alabilmesi için göstermiş olduğunuz çabalardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.Emre Çay, konuşmasının ardından 'Okulum Temiz Belgesi' almaya hak kazanan okulların müdürlerine belgelerini verdi.
Burdur'da Okulum Temiz Belgesi'ni Yazıköy İlkokulu, Yazıköy Ortaokulu, Merkez 75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu, Özboyacı İlkokulu, Şirinevler Anaokulu, Bahçelievler Şehit Sıtkı Kara İlkokulu, TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu, Türkiye yardım Sevenler Derneği İlkokulu, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Ortaokulu, USO İlkokulu, Burdur Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu, Kışla İlkokulu, Kışla Ortaokulu, Düğer Şehit Polis Mustafa Kılıç Ortaokulu, MAKÜ Anaokulu, Şehit Akif Altay Ortaokulu, Burdur MTAL, Çayboyu MTAL, İbn-i Sina MTAL, Cumhuriyet İlkokulu, Gazi İlkokulu, Hacılar Yılmaz Turgan İlkokulu, İstiklal Ortaokulu, Nuriye Mehmet Nuri Velicangil İlkokulu, Nene Hatun Anaokulu, Sakarya İlkokulu, Suna Uzal Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Şeker İmam Hatip Ortaokulu, Şeker Ortaokulu, Adile Önal Anaokulu, Büğdüz İmam Hatip Ortaokulu, Büğdüz Ortaokulu, Büğdüz Ömer Naci Bozkurt İlkokulu, Halıcılar Ortaokulu, Halıcılar Vefik Kitapçıgil İlkokulu, Emekevler MTAL, Burdur USO Anadolu Lisesi, Aziziye Şehit Orhan Ayan İlkokulu almaya hak kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN