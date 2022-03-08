Burdur'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

BURDUR (AA) - Burdur ve ilçelerinde deprem farkındalığını artırmak amacıyla okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen etkinliğe Vali Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya ile AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz de katıldı.

Tatbikatta, okulda depreme yakalanan öğrencilerin siren çalmasının ardından yapması gerekenler uygulamalı gösterildi.

Binaları tahliye eden öğrencilere okul bahçesinde AFAD ekipleri, deprem çadırı kurmayı da öğretti.

Kemer İlköğretim Okulundaki tatbikat da alarm çalmasıyla başladı. Tüm öğrenciler çök kapan hareketiyle kendilerini korumaya aldı.

Sarsıntı geçtikten sonra öğrenciler plana uygun olarak okulu terk etti.???????