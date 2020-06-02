Burdur'da öğretmenlerin maske mesaisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burdur'da öğretmenlerin maske mesaisi

Burdur'da öğretmenlerin maske mesaisiBURDUR'da, Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 5 öğretmen, evlerinde LGS sınavına girecek öğrenciler için gönüllü maske dikiyor.

02.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:31

Burdur'da öğretmenlerin maske mesaisi

BURDUR'da, Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 5 öğretmen, evlerinde LGS sınavına girecek öğrenciler için gönüllü maske dikiyor. Toplam 20 bin maske dikip, 840 siperlik üretecek öğretmenlere aileleri de destek veriyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 5 öğretmen, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilerin kullanması için yaklaşık 20 bin maske dikmek üzere evlerinde çalışmaya başladı. Maske dikimine öğretmenlerin aileleri de destek veriyor. Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de sınavda görevli öğretmenler için 3D lazerli yazıcılarda 840 siperlikli maske üretiliyor.

Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Sevil Çoban, "Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı LGS'ye girecek öğrenciler için maske dikimi projesinde görev aldık. Öğrencilerimiz için evlerimizde gönüllü olarak 20 bin maske dikimi yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 5 öğretmen arkadaşız. Toplam 20 bin maske dikeceğiz. Burada benim gizli kahramanlarım da var. Eşim ve kızım da bana maske dikiminde yardım ediyor. Eşim lastiklerin kesiminde yardımcı oluyor. Kızım da poşetleme işinde yardımcı oluyor" dedi.

Öğretmen Songül Akbaş ise, "Halk Eğitim Merkezi'nde görevli arkadaşlarımızla LGS'ye girecek öğrenciler için 20 bin maske dikimini yapıyoruz. Evlerimizde maske dikimini gönüllü olarak yapıyoruz" diye konuştu.

'SINAVA GİREN HER ÖĞRENCİYE 2 MASKE'

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Çelikbaş da maske ihtiyacının 16 bin 312 olduğunu ancak kendilerinin fazladan dikip, 20 bin maske yapacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

"20 Haziran'da yapılacak olan LGS'de kullanılmak üzere Bakanlığımız tarafından sınav yapılacak okullara verilmek üzere maske dikilmesi için bize görev verildi. Biz de ilimizdeki 84 okulumuza 16 bin 312 maske, 840 siperlik yapıyoruz. Maske yapımında Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerimizin desteğiyle üretim yapıyoruz. Sınava giren her öğrencimize içinde iki tane maske olan poşetleri ücretsiz vereceğiz. Amacımız öğrencilerimiz koronavirüs salgınına karşı korumak."

Burdur'da öğretmenlerin maske mesaisi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı Haber
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Haber
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koronavirüsten korumak için Beştepe'de alınan tedbirler
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın polis kuzeninin Vodafone Park'taki saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı
Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın polis kuzeninin Vodafone Park'taki saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Ali Babacan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Şehit Ankara Oyunlar Haziran
Şu an buradasınız: Burdur'da öğretmenlerin maske mesaisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 09:34:32. #1.15#
title