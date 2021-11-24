Burdur'da Öğretmenler Günü törenle kutlandı

BURDUR (AA) - Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki (MAKÜ) Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, Öğretmenler Günü'nü kutlamanın sevincini ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Görevi başında şehit düşmüş ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyen Arslantaş, "Siz değerli öğretmenlerimizin bu güzel ve anlamlı gününü kutluyorum." dedi.

Arslantaş, öğretmenin bahçesinde türlü türlü meyveler ve çiçekler yetiştiren bir bahçıvan olduğunu ifade ederek, öğretmenliğin sabır ve emek isteyen bir meslek olduğunu anlattı.

Öğretmenliğin sadece okulda değil, hayatın her safhasında örnek davranışlar sergileyen erdemli kişilerin mesleği olduğunu dile getiren Arslantaş, şöyle konuştu:

"Biz 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.' diyen medeniyetin evlatlarıyız. Köklü ve güçlü medeniyetimizin asıl mimarları öğretmenlerimizdir. Zira çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih, İstanbul'a girerken kendisine atılan gülleri görünce 'Fatih benim, ama güller onadır.' diyerek hocası Akşemsettin'i gösterirken, öğretmenine saygısını ve minnetini de bir nevi gözler önüne sermiştir. İşte bu nedenle öğretmenlerimizi sadece bugün değil her zaman saygıyla minnetle anmalıyız. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.' sözünde de ifade ettiği gibi öğretmenler sadece bugünün değil, geleceğin de mimarıdır."

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ödüllerini verdi. Programın sonunda emekli olan öğretmenler hizmet şeref belgelerini aldı.