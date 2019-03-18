Burdur'da Öğrenci Pansiyonunda Yangın Paniği

Burdur'da bir öğrenci pansiyonunun altındaki iş yerinde çıkan yangından öğrenciler son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Çeşmedamı Mahallesi'nde erkek öğrenci pansiyonun altında faaliyet gösteren tekstil işletmesinin deposunda yangın çıktı. Yangın sonucu oluşan duman, üst katta bulunan erkek pansiyonu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumanın sardığı 45 üniversite öğrencisinin kaldığı pansiyonda panik yaşandı. Dumandan etkilenen iki öğrenci Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pansiyonun yanındaki binalarda oturan ve dumandan etkilenen bazı vatandaşlar da ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın merdiveni kilitliydi iddiası

Pansiyonda kalan öğrencilerden Beytullah Başkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın merdiveninin kilitli olduğunu öne sürerek, arkadaşlarıyla pencereden atlayarak binadan çıktıklarını söyledi.

Pansiyondaki sorunlardan şikayetçi olduklarını belirten Başkıran, "Telefonla arkadaşlarımıza haber verdik, kapılar ve yangın merdiveni kilitliydi. Ne yapacağımızı bilemedik." dedi.

Öğrenci Ejvan Asan da yemekhanede oldukları sırada aşağı kattan duman geldiğini gördüklerini ifade ederek, "Aşağıya inmeye çalışırken içerisi duman doldu. Zemine inemeyince birinci katlardan atlamaya başladık. Bazı arkadaşlar yangın merdivenine gitti. Yangın merdivenini kilitlemişler, bu yüzden onlar da camdan atlamak zorunda kaldı." diye konuştu.

Kaynak: AA