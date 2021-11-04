BURDUR'DA NOSTALJİ RÜZGARI

BURDUR (DHA) - Burdur'da düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri, 1980 ve 1990'lı yılların sevilen şarkılarını seslendirdi. Salonda nostalji rüzgarı eserken, dışarda sergilenen klasik araçlar, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu (KÜSAT) tarafından düzenlenen '80'ler, 90'lar Pop Gecesi' adlı etkinlikte öğrenciler tarafından 1980 ve 1990'lı yıllara damga vurmuş şarkılar seslendirildi.

İlki 2019 yılında yapılan etkinlikte konuşan KÜSAT Başkanı Mesut Alan, "Kurulduğu günden bugüne araştırırken sosyalleşen kültürüne geleneğine bağlı Asımın nesli olma yolunda hiç durmadan mücadele eden topluluğumuz, yeri geldiğinde ağlatan, yeri geldiğinde oynatan, yeri geldiğinde güldürürken düşündüren etkinlikleriyle daima farkını ortaya koymuştur" dedi.

KÜSAT Vokal Grubunun şarkısıyla başlayan etkinlikte öğrenciler Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Sertab Erener, Kıraç, Burak Kut, Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Cici Kızlar gibi sanatçıların unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliği, MAKÜ Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Ülkü ocakları İl Başkanı Abdurrahman Arıkan, KÜSAT Akademik Danışmanı öğretim görevlisi Raşit Acar ile öğretim görevlileri ve öğrenciler ilgiyle izledi.