Burdur'da narkotik timlerinin durdurduğu araçtan kokain çıktı

BURDUR (İHA) - Burdur'da narkotik timlerince durdurulan araçtan 117 gram kokain çıktı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durdurduğu araçta arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği Sarık ile yapılan aramalarda 117,38 gram kokain ve 1 gram kannabinoid maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan A.F.Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zehir taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa