Burdur'da Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Burdur'da Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı

17.12.2020 16:46 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:51
Burdur'da Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı

Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantıları Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantıları Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantılarda, ilk olarak Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlanmasının ardından, Müteşebbis Heyeti Toplantısına geçildi.

Müteşebbis Heyeti Toplantısının başında 2. OSB Müdürü Bülent Arslanboğa tarafından bölgede yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Yapılan sunum sonrası gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi. 2021 yılı tahmini bütçesi, 2020 yılı 2. ve 3. Dönem raporları, gelir ve gider tablolarının görüşüldü.

2'nci OSB'nin 2021 yılı yatırım programı ve yeni yatırımlar ile gündemde yer alan diğer maddelerin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. Toplantıya başta Vali Arslantaş olmak üzere, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav ve Müteşebbis heyetinde yer alan diğer üyeler katıldı. - BURDUR

Burdur'da Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı
Burdur'da Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Meral Danış Beştaş
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Gülben Ergen Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Milli Kumluca İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burdur'da Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:13:47. #1.15#
title