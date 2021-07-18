Burdur'da müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Burdur'da müstakil evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ve çevredekiler tarafından söndürüldü.

Burdur'da müstakil evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ve çevredekiler tarafından söndürüldü.

Şirinevler Mahallesi'ndeki müstakil evin çatı katında ilk belirlemelere göre elektrik kablolarından kaynaklanan yangın çıktı.

Evin çatısından dumanların çıktığını gören bir mahalle sakini, evde yalnız yaşayan Fadime Ölmez'i (74) kurtarmak için balkondan eve girdi.

O sırada banyoda olan yaşlı kadını uyaran ve evi tahliye etmesini sağlayan vatandaş, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, çatı katındaki eşyalar hasar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok