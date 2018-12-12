Burdur'da Minibüs ile Tır Çarpıştı: 3 Yaralı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suriyeli Halid Elmısri'nin kullandığı minibüs Kağılcık köyü yakınlarında Veysel Kurt idaresindeki 64 ET 070 plakalı mermer yüklü tırla çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü Elmısri ile yanında bulunan Suriye uyruklu Yusuf Natuf ve Muhammed Anber yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.