Burdur'da Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih töreni düzenlendi

Burdur'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından "Kıbrıs Barış Harekatına" katılan gaziler için "Milli Mücadele Madalyası ve Beratları" tevcih töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Burdur Valisi Hasan Şıldak, o gün gazilerin şehadeti hedefleyerek yola çıktıklarını söyledi.

Madalyaların Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir vefa borcu olarak gazilere döndüğünü belirten Şıldak, "Vefa bugün sizinle buluşuyor. Öncelikle bu anlamlı jest için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı, dünya ölçeğinde takdir toplayan, dönemin egemen güçlerine başkaldırı, bütün ambargo girişimlerine direnen Türkiye Cumhuriyetinin şanlı bir zafer sayfasıdır." dedi.

"Milletimizin gücü her şeyin üzerindedir"

Şıldak, bugün de Türkiye Cumhuriyetinin teröre karşı operasyonlarının devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Güvenlik güçlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz hem sınırlarımız içinde hem sınır ötesinde bize yönelen her türlü tehdidi savuşturuyor. Her türlü bozgunculuk yaratmak isteyenler, kin ve nefretle hareket edenler, bu ülkeye nifak tohumu ekmeye çalışanlar hiçbir zaman fırsat bulamayacaklar. Milletimizin gücü her şeyin üzerindedir. Hiçbir harekete, girişime fırsat vermedik. 15 Temmuz'da da fırsat vermedik, bugün de vermiyoruz. Geldiğimiz aşama, Allah'a şükürler olsun ki devletimizin gücünü bizlere hissettiriyor, bizi gururlandırıyor. Bütün gazilerimize sağlıklı ve huzur içerisinde bir ömür temenni ediyorum."

Şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Kur'an-ı Kerim okunan törende Kıbrıs Gazileri'ne Milli Mücadele Madalyası ve Beratları takdim edildi.

Törene, AK Parti Burdur milletvekili Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar, gaziler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA