Burdur'da meyve yüklü tır devrildi
03.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:21
Burdur'da meyve yüklü tır devrildi, meyve dolu kasalar yola saçıldı.
Burdur'da meyve yüklü tır devrildi, meyve dolu kasalar yola saçıldı.
Tuncay Avşar (34), idaresindeki 15 PY 765 plakalı meyve yüklü tır, Burdur-Antalya kara yolu Antalya Kavşağı yakınında devrildi.
Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada meyve dolu kasalar yola saçıldı.
Bir süre emniyet şeridinden sağlanan trafik, tırın kaldırılması ve belediye ekiperinin yolu temizlenmesinin ardından açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok