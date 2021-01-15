Burdur'da mevsimin ilk karı, yüksek kesimlere yağdı
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Burdur'da mevsimin ilk karı, yüksek kesimlere yağdı

15.01.2021 16:20 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:25
Burdur'da mevsimin ilk karı, yüksek kesimlere yağdı

BURDUR'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

BURDUR'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri, kar topu savaşı yaptı.

Kentin yüksek kesimlerinde bugün öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Burdur- Antalya karayolu ile Burdur-Isparta karayolunda Karayolları ekipleri tedbir aldı. Kar kürüme araçları karayolunu açık tutmak için aralıksız çalıştı.Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüsünde öğrenciler kar yağışını sevinçle karşıladı. Eğitim öğretime örgün olarak devam eden öğrenciler kar topu oynayarak eğlendi. Kentte şu ana kadar kapanan köy yolunun ise olmadığı belirtildi.


Burdur'da mevsimin ilk karı, yüksek kesimlere yağdı
Burdur'da mevsimin ilk karı, yüksek kesimlere yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 16:26:20. #1.14#
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