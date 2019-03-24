Burdur'da Mermer Ocağında İş Kazası: 1 Yaralı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bademli köyünde faaliyet gösteren mermer ocağında çalışan Hacı Bayram Elçi (48), merdivenle konteynerin üzerine çıkmak istedi.
Merdivenin altındaki mermer bloğu hareket edince dengesini kaybeden Elçi, yere düştü.
Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Elçi'yi Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı.
Beyin kanaması geçiren Elçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA