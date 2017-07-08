Burdur'da Mermer İhracatında Yüzde 14.32'lik Artış Oldu

BURDUR'da mermer ihracatında bu yıl yüzde 15 olan ihracat hedefi 6 ayda gerçekleşti. Burdur Doğaltaş Madenciler ve Mermer Makinaları Derneği (BURDOĞTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Ekinci, yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre maden ürünleri ihracatında yüzde 14.32'lik artış olduğunu söyledi.



BURDOĞTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Ekinci, mermer ihracatıyla ilgili bilgi verdi. Yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre maden ürünleri ihracatında yüzde 14.32'lik artış olduğunu belirten Ekinci, şöyle dedi:



"Rakamlara baktığımızda mermer sektörü olarak Burdur için sevindirici bir durum var. 1 Ocak-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Burdur'un genel ihracatında yüzde 2.29'luk bir artış var. Burdur'un genel ihracatı bu yılın ilk 6 ayında 83 milyon 952 bin 440 Dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yıl 82 milyon 69 bin 210 Dolar'dı. Doğaltaş ve maden ürünleri ihracatımız bu yılın 6 ayında 68 milyon 173 bin 990 Dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 59 milyon 635 bin 930 Dolar'dı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.32'lik bir artış gerçekleşti. Sektörümüzle ve çalışanlarımızla gurur duyuyoruz."



Bu yıl hedefledikleri yüzde 15'lik artış rakamına 6 ayda ulaştıklarını vurgulayan Ekinci, kış mevsiminde mermer ocaklarının tam faal çalışamadığını aktardı. Ekinci, "Kasım ayına kadar faal olarak çalışacağız. 2017 yılı sonu için öngördüğümüz yüzde 15'lik artışı sağlayıp yıl sonunda 150 milyon Dolar hedefini yakalayacağımız kanaatindeyim" diye konuştu.



Burdur'da mermer sektöründe yaklaşık 9 bin 500 kişinin istihdam edildiğini anlatan Ekinci, şöyle dedi:



"Son zamanlarda sektörümüzün jeoloji ve maden mühendisi ihtiyacı var. Üyelerimiz derneğimize başvurarak bu meslek grubundaki arkadaşlarımızı istihdam etmek istediklerini belirtiyor. Sektörümüzde çalışmak isteyen jeoloji ve maden mühendisleri derneğimize müracaat edebilirler." - Burdur