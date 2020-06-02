Burdur'da mayısta 12 milyon dolar ihracat yapıldı Burdur'da mayıs ayında 12 milyon 276 bin 550 dolar ihracat yapıldığı bildirildi.

Burdur'da mayıs ayında 12 milyon 276 bin 550 dolar ihracat yapıldığı bildirildi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, yaptığı yazılı açıklamada, Burdur'da madencilik ürünleri sektörünün mayıs ayında en fazla ihracat yapan sektör olduğunu aktardı.

Madencilik ürünleri sektörünü savunma ve havacılık sanayinin izlediğini belirten Keyik, en çok ihracat yapan ilk dört sektörü ve ihracat rakamlarını şu şekilde sıraladı:

"Madencilik ürünlerinde 6 milyon 569 bin 450 dolar, savunma ve havacılık sanayisinde 2 milyon 460 bin 280 dolar,

çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde bir milyon 774 bin 220 dolar,

makine ve aksamları sektöründe ise 653 bin 930 dolar olmak üzere genel toplamda 12 milyon 276 bin 550 dolarlık ihracat yapıldı. Mayıs ayındaki ihracatta emeği geçen firmalara teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA