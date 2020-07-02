Burdur'da makilik yangını Burdur'da makilik yangınıBurdur'un Çeltikçi ilçesinde çıkan makilik yangınında 6 dönüm alan zarar gördü.

Burdur'da makilik yangını

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde çıkan makilik yangınında 6 dönüm alan zarar gördü.

Çeltikçi ilçesine bağlı Çebiş köyündeki makilik alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yol kenarına bırakılan külün alev alması ve makilik alana sıçraması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yayıldı. İhbar üzerine olay yerine yangın söndürme helikopteri, orman işçileri ve arazözler yönlendirildi. Burdur Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Çeltikçi Kaymakamı Abdullah Özübek ve Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Helikopterlerin yanı sıra orman işçilerinin arazözlerle karadan müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Çalışmalara köylüler de destek verdi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA