Burdur'da lösemi hastalarına destek

04.11.2019 18:32

Burdur'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla maske takan gönüllülerce helva dağıtıldı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Burdur Temsilciliğince düzenlenen "Maskemi takarım farkındalık yaratırım" adlı etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vakıf gönüllüleri ve lösemi hastaları, maske takarak helva dağıttı. Etkinlikte, lösemili çocuklar yararına bardak ve hediyelik eşya satıldı.

Maske takan Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, çalışmaların hastalıkla mücadele eden çocuklarına şifa bulmasına vesile olduğunu söyledi.

Lösemili Çocuklar Haftası'nın farkındalığı artıracağını belirten Şıldak, "Çocukların sağlığı her şeyin önünde geliyor. İnsanların tedavi olabileceği yönde adımlar atmak her şeyden önce takdire şayandır. Lösemili çocuklarımıza şifa diliyoruz, bu yöndeki anlamlı çalışmaları destekliyoruz." diye konuştu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de lösemide erken tanının önemli olduğunu vurgulayarak, "Tedavisi mümkün olan bu hastalıkta geç kalınmaması çok önemli." dedi.

LÖSEV Burdur Temsilcisi Şerafettin Acar ise gönüllülerle LÖSEV'in bir aile olduğunu dile getirerek, "Herkesi lösemili çocuklara destek olmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında farkındalık etkinlikleriyle sesimizi duyurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA