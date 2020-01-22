Burdur'da Lavanta Huzur Uygulaması
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Burdur'da Lavanta Huzur Uygulaması

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip ve personelin katılımıyla Lavanta Huzur uygulaması yapıldı.

22.01.2020 18:11 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:17
Burdur'da Lavanta Huzur Uygulaması

'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip ve personelin katılımıyla Lavanta uygulaması yapıldı. Uygulamada bin 537 şahıs, 122 Umuma açık yer, 14 park/bahçe ve 20 metruk bina ile 163 araç denetlendi.


Yapılan denetimlerde yoklama kaçağı bulunan 10 şahsa gerekli tebligat yapılarak, Borçlunun Ödeme Şartını İhlal suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanuna muhalefetten 7 araç hakkında 2.053 TL para cezası tatbik edilerek 4 araç trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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