BURDUR (İHA) - Burdur'da kütüphanesiz okul kalmayacak

BURDUR 'Kütüphanesi Okul Kalmasın' projesi kapsamında Burdur'da Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kütüphane açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje kapsamında Burdur Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kütüphane kuruldu. Açılışa Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya ve şube müdürleri katıldı. Proje kapsamında 81 ilde açılışlar yapıldığını belirten Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, "Bakanlığımız tarafından 'Kütüphanesi Okul Kalmasın' projemiz çerçevesinde 81 ilde kütüphane eksiği olan tüm okullarımızda kütüphane açılışları yapılıyor. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı her türlü imkanı sağladı. Bizlerde sahada yapılan çalışmaları yerinde görmek, bu işin altını bir kez daha çizmek adına açılışlara katılıyoruz. Bu çerçevede birkaç ili dolaşarak geldim. Bugün buradayız. Güzel bir okulumuzda, güzel bir kütüphanemizin açılışındayım, bundan dolayı mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.