BURDUR'DA KURTLAR FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURDUR'DA KURTLAR FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün yaban hayatını izlemek için yerleştirdiği fotokapanlara bu defa bölgede yaşayan kurtlar yansıdı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün yaban hayatını izlemek için yerleştirdiği fotokapanlara bu defa bölgede yaşayan kurtlar yansıdı.

DKMP Burdur Bölge Müdürlüğü'nün yaban hayatını izlemek için çeşitli bölgelere yerleştirdiği fotokapanlar hem yaban hayatını izliyor hem de kaçak avcılıkla mücadele de etkili oluyor. Fotokapana yansıyan görüntülerde bu kez Burdur bölgesinde yaşayan kurtlar görüntülendi. Kurtların dört farklı mevsimde fotokapana yansıyan görüntüleri DKMP Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

BURDUR'DA KURTLAR FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
BURDUR'DA KURTLAR FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
BURDUR'DA KURTLAR FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
BURDUR'DA KURTLAR FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
BURDUR'DA KURTLAR FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
BURDUR'DA KURTLAR FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
BURDUR'DA KURTLAR FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
BURDUR'DA KURTLAR FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
BURDUR'DA KURTLAR FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
BURDUR'DA KURTLAR FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BURDUR'DA KURTLAR FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:13:47. #1.14#

title