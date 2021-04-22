BURDUR'DA KURTLAR FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün yaban hayatını izlemek için yerleştirdiği fotokapanlara bu defa bölgede yaşayan kurtlar yansıdı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün yaban hayatını izlemek için yerleştirdiği fotokapanlara bu defa bölgede yaşayan kurtlar yansıdı.

DKMP Burdur Bölge Müdürlüğü'nün yaban hayatını izlemek için çeşitli bölgelere yerleştirdiği fotokapanlar hem yaban hayatını izliyor hem de kaçak avcılıkla mücadele de etkili oluyor. Fotokapana yansıyan görüntülerde bu kez Burdur bölgesinde yaşayan kurtlar görüntülendi. Kurtların dört farklı mevsimde fotokapana yansıyan görüntüleri DKMP Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı