BURDUR'DA KÜREĞİNİ TIRMIĞINI ALAN ORMAN YANGININA KOŞTU

Burdur'un Tefenni İlçesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan Orman yangınına müdahale etmek için çevredeki köylerden tırmığını, küreğini, taktörünü alan yangına koştu.

Burdur'un Tefenni İlçesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan Orman yangınına müdahale etmek için çevredeki köylerden tırmığını, küreğini, taktörünü alan yangına koştu.

Burdur'un Tefenni İlçesi Beyköy Yaylası'nda dün öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın çıktığının duyulmasının ardından Burdur, Gölhisar, Yeşilova, Çavdır, Tefenni, Karamanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangını duyan çevre köylerdeki vatandaşlarda traktörleri, kazma, kürek ve tırmıkları ile yangına müdahale eden ekiplere yardımcı olmak için bölgeye koştu. Öte yandan bölgede bulunan mermer ocaklarındaki iş makinaları da yangın alanına sevk edildi.

Yaklaşık 250 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterle müdahalenin yanısıra Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toma'da soğutma çalışamlarına destek verdi.

BURDUR VALİSİ ARSLANTAŞ: 400 VATANDAŞ YANGINA KOŞTU

Yangının hemen ardından bölgeye gelen Burdur Valisi Ali Arslantaş "Yangın ihbarı almamızın ardından Orman İşletme Müdürlüğü'müzün arazözlerini, çevre belediyelerin arazözlerini, İl Özel İdaresi ve çevredeki mermer ocaklarının iş makinalarını yangın yerine yönlendirdik. Orman Genel Müdürlüğümüz talebimize olumlu cevap verdi ve bir helikopterimizde yangın söndürme faaliyetlerimize katıldı. Bu arada kazmasını, küreğini, tırmığını alan Tefenni ilçemizden ve çevre köylerden 400'e yakın vatandaşımız yangın ile mücadeleye aktif olarak katıldı" dedi. Burdur Valisi Arslantaş, dumandan etkilenen 2 vatandaşın Tefenni Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve durumlarının iyi olduğunu söyledi. Vali Arslantaş, 1,5 saatlik cansiparene karadan ve havadan müdahale ile yangının kontrol altına alındığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı