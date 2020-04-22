Burdur'da kumar oynayan 14 kişiye 57 bin 575 lira ceza Burdur'un Bucak ilçesinde kumar oynayan 14 kişiye 57 bin 575 lira ceza uygulandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde kumar oynayan 14 kişiye 57 bin 575 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir ikamette kumar oynatıldığını tespit ederek çalışma başlattı.

Adrese yapılan operasyonda kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda iskambil kağıdı, oyun pulu, şüphelilerin isimleri ve çeşitli para miktarının yazılı olduğu yazboz ile ajanda ele geçirildi.

Ayrıca iskambil kağıtlarını ve yazbozu odada bulunan sobaya attığı tespit edilen bir kişi hakkında "Suç delillerini yok etme" suçlamasından adli işlem başlatıldı.

Kumar oynadığı tespit edilen ve ayrıca koronavirüsle (Kovit-19) mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 14 kişiye 57 bin 575 lira ceza uygulandı.

Kumar oynandığı tespit edilen adres ise mühürlendi.

Kaynak: AA