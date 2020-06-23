Burdur'da Kovid-19 farkındalığı için heykellere maske takıldı
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Burdur'da Kovid-19 farkındalığı için heykellere maske takıldı

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda farkındalık oluşturmak ve maske kullanmanın önemine dikkati çekmek amacıyla kentteki heykellere maske takıldı.

Burdur'da Kovid-19 farkındalığı için heykellere maske takıldı
23.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:29

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda farkındalık oluşturmak ve maske kullanmanın önemine dikkati çekmek amacıyla kentteki heykellere maske takıldı.

Belediye tarafından kent sakinlerinin yoğun olarak kullandığı İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte caddedeki heykellere maske giydirildi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin kontrollü sosyal hayatta maske takmaya alışması gerektiğini söyledi.

Vatandaşın maskeye ulaşmasında devletin ve yerel yönetimlerin elinden gelen gayreti gösterdiğini vurgulayan Ercengiz, birçok ülkeye göre Türkiye'de halkın maskeye rahatlıkla ulaşabildiğini kaydetti.

Ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmanın alışkanlık haline getirilmesinin, salgının yayılma hızının azalmasında önemli olduğunu anlatan Ercengiz, "Kentimizde farkındalık oluşturmak için heykellerimize maske takıyoruz. Heykelleri maskeli görenler, kendilerinin de maske takmak zorunda olduklarını hisseder diye düşünüyoruz. Burdur halkına gösterdiği ve göstereceği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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