Burdur'da Kovid-19'a yakalanan 54 hastadan 51'i sağlığına kavuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burdur'da Kovid-19'a yakalanan 54 hastadan 51'i sağlığına kavuştu

Burdur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 54 hastadan 51'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Burdur'da Kovid-19'a yakalanan 54 hastadan 51'i sağlığına kavuştu
23.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:47

Burdur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 54 hastadan 51'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıda, salgında iki aylık bir süreyi geride bıraktıklarını söyledi.

İl genelinde şu ana kadar 54 vaka görüldüğünü anlatan Şıldak, kronik rahatsızlığı bulunan 2 kişinin vefat ettiğini bildirdi.

Şıldak, hastalardan 51'inin iyileştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece bir hastamızın tedavisi devam ediyor, durumu iyiye gidiyor. Aldığımız her türlü tedbirin ayrı ayrı işe yaradığını gördük. Çeltik ilçesinde ortaya çıkan 30 vaka bir taziye ziyaretinden kaynaklandı. Tam 30 vatandaşımız burada maalesef hastalığa yakalanmış oldu. Bundan dolayı ilçemizde çok sıkı bir karantina tedbiri uyguladık. Bu tedbiri uygulamamış olsaydık yayılım yükselebilir, başka yerleşim yerlerine de sıçrama olabilirdi. Allah'a şükür böyle bir şeyi yaşamadık, insanlarımız da sabır gösterdi. Karantinadaki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını Vefa gruplarımızla temin ettik, tarımsal faaliyetlerine izin verdik, kimsenin bir mağduriyeti oluşmadı."

Ramazan Bayramı ile ilgili de uyarıda bulunan Şıldak, komşular arasında, apartman içlerinde bile bayramlaşma faaliyetinin olmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül Haber
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Haber
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Perihan Savaş Şahan Gökbakar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp İzmir Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Burdur'da Kovid-19'a yakalanan 54 hastadan 51'i sağlığına kavuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 12:50:26. #1.15#
title