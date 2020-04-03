Burdur'da Kovid-19'a karşı yaş gruplarına göre halk pazarına giriş yapılıyor Burdur'un Karamanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında halk pazarına girişler yaş gruplarına göre yapılıyor.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında halk pazarına girişler yaş gruplarına göre yapılıyor.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, semt pazarında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bakanlığın aldığı tedbirlere yenilerini eklediklerini söyledi.

İlçede tedbirleri sıklaştırdıklarını belirten Selimoğlu, "Biz de Karamanlı Belediyesi olarak, farklı bir uygulama yapmaya başladık. İlçede halk pazarına 40-60 arası yaş grubu 08.30-10.00 saatleri arasında, 25-40 yaşındakiler 10.00-11.30 saatlerinde, 15-25 yaşındaki vatandaşlar ise 11.30-13.00 saatlerinde alınması ilan ettik." diye konuştu.

Selimoğlu, pazardaki satıcıların yerini de sosyal mesafeye uygun şekilde belirlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Satış alanlarına şeritler çekildi. Tezgahlar arasındaki mesafeler ayarlandı. Satıcıların tezgahta en az iki kişinin olmasını, ürünlerin poşetli bir şekilde satılmasını, para alan kişinin ayrı kişi olmasını sağladık. Pazara girişlerde ise el dezenfektanı ve eldiven dağıtımı da üç haftadır devam ediyor. Halkımıza duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA