Burdur'da koronavirüse dikkati çekmek için türkü klibi hazırladılar
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Burdur'da koronavirüse dikkati çekmek için türkü klibi hazırladılar

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe kaymakamı ve belediye başkanının da yer aldığı türkü klibi hazırlandı.

Burdur'da koronavirüse dikkati çekmek için türkü klibi hazırladılar
19.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:26

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe kaymakamı ve belediye başkanının da yer aldığı türkü klibi hazırlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muharrem Erki, "Ovalar Ovalar" türküsünün sözlerini Kovid-19'a göre yeniden düzenledi.

Yeni sözleriyle seslendirilen "Haydi Türkiyem Şimdi Önlem Zamanı" isimli türkünün video klibinde Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Oğuz, sağlık çalışanları, öğretmenler ve medya temsilcileri yer aldı.

İlçedeki kurumların sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Haydi Türkiyem Şimdi Önlem Zamanı" klibi binlerce kez görüntülendi ve beğenildi.

Kaynak: AA

Manşet

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